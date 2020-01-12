В Киеве легковушка сбила бетонный столб, есть жертвы

После столкновения с бетонным столбом автомобиль Honda Jazz перевернулся на крышу и сразу загорелся. Столб рухнул.

В ДТП один человек погиб и еще четыре пострадали ГСЧС

В ночь на воскресенье в Киеве на бульваре Дружбы Народов произошло ДТП, в результате которого погиб человек и еще четверо получили травмы. Об этом сообщает столичное управление ГСЧС 12 января.

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Информация о происшествии поступила в 03:02. Как оказалось, в результате столкновения с бетонным столбом автомобиль Honda Jazz перевернулся на крышу и сразу загорелся. Столб рухнул.

В автомобиле находилось пять человек. Очевидцы происшествия помогли четырем пассажирам – две женщины и двое мужчин – выбраться из горящей машины еще до прибытия спасателей.

В 03:19 спасатели потушили пожар, деблокировали зажатое тело водителя с помощью гидравлического инструмента и передали его работникам полиции.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что ночью в воскресенье в Киеве на проспекте Степана Бандеры произошло крупное ДТП с участием двух легковых автомобилей и троллейбуса.

А накануне в России восемь украинцев попали в ДТП. На трассе в Орловской области столкнулись микроавтобус и автомобиль. Погибла одна гражданка Украины, еще шесть получили травмы.