В Киеве легковушка сбила бетонный столб, есть жертвы
В ночь на воскресенье в Киеве на бульваре Дружбы Народов произошло ДТП, в результате которого погиб человек и еще четверо получили травмы. Об этом сообщает столичное управление ГСЧС 12 января.
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Информация о происшествии поступила в 03:02. Как оказалось, в результате столкновения с бетонным столбом автомобиль Honda Jazz перевернулся на крышу и сразу загорелся. Столб рухнул.
В автомобиле находилось пять человек. Очевидцы происшествия помогли четырем пассажирам – две женщины и двое мужчин – выбраться из горящей машины еще до прибытия спасателей.
В 03:19 спасатели потушили пожар, деблокировали зажатое тело водителя с помощью гидравлического инструмента и передали его работникам полиции.
Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось, что ночью в воскресенье в Киеве на проспекте Степана Бандеры произошло крупное ДТП с участием двух легковых автомобилей и троллейбуса.
А накануне в России восемь украинцев попали в ДТП. На трассе в Орловской области столкнулись микроавтобус и автомобиль. Погибла одна гражданка Украины, еще шесть получили травмы.
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