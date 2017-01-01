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Церковь на крыше дома: В Киеве появилась странная надстройка

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Незаконное строительство началось в 2010 году.
Церковь начали строить в 2010 году
Церковь начали строить в 2010 году
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В Киеве на крыше 16-этажного жилого дома на Оболони заметили странную надстройку в виде полноценной церкви. 

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Фото церкви на крыше высотки опубликовано в Telegram-канале Kyiv Live.

Строительство церкви-надстройки началось в середине 2010 года над двухэтажной квартирой бизнесмена на улице Героев Сталинграда, 4.

Строилась она как обычная мансарда, но в итоге получилась полноценная церковь, - уточнили на канале.

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Ранее надстройка уже наделала резонанса в столице. Дело дошло до суда. В Киевской городской государственной администрации заявляли, что строительство велось незаконно. 

Напомним, на Майдане возобновили строительство скандального "курятника". Незаконная пристройка продолжается.

 

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Теги: надстройка, церковь, скандал, Киев
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