В Киеве работники СТО на внедорожнике клиента протаранили жилой дом

Сотрудники СТО решили прокатиться на внедорожнике Range Rover, оставленном для ремонта.

В Киеве сотрудники станции технического обслуживания решили покататься на элитном внедорожнике Range Rover, который оставил клиент для ремонта. Внедорожник разбили, въехав на нем в жилой дом. Об этом сообщает Киев Оперативный.

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“На улице Сырецкой персонал СТО набухался и поехал кататься на оставленном для ремонта Range Rover. Как видно из фото - покатались на все деньги“, - написано в сообщении.

На данный момент неизвестно, были ли пострадавшие в результате ДТП.

Напомним, в Киеве легковушка сбила бетонный столб, есть жертвы.

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