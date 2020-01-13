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В Киеве работники СТО на внедорожнике клиента протаранили жилой дом

Комментариев: 4
Сотрудники СТО решили прокатиться на внедорожнике Range Rover, оставленном для ремонта.
Сотрудники СТО разбили Range Rover клиента
Сотрудники СТО разбили Range Rover клиента
Киев Оперативный

В Киеве сотрудники станции технического обслуживания решили покататься на элитном внедорожнике Range Rover, который оставил клиент для ремонта. Внедорожник разбили, въехав на нем в жилой дом. Об этом сообщает Киев Оперативный. 

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“На улице Сырецкой персонал СТО набухался и поехал кататься на оставленном для ремонта Range Rover. Как видно из фото - покатались на все деньги“, - написано в сообщении.

На данный момент неизвестно, были ли пострадавшие в результате ДТП.

Напомним, в Киеве легковушка сбила бетонный столб, есть жертвы.

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Теги: ДТП, СТО, Киев, внедорожник
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Комментариев (4)
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ВыВсеВрети    13.01.2020, 12:38
Оценка:  +18
ВыВсеВрети
хозяин будет рад ремонту авто!!!...
не нужно покупать дорогие ботинки, чтобы экономить на шнурках!!!...))))))
atos    13.01.2020, 12:46
Оценка:  -17
atos
Рад здесь только одно существо это ты, который кроме метро никуя в жизни не видел
atos    13.01.2020, 13:04
Оценка:  -18
atos
Да, да, поставь д*о*л*б*о*ё*б мне ещё миллион минусов))))))
atos    13.01.2020, 12:36
Оценка:  -19
atos
Ремонтировать/обслуживать такие машины не на официале это полный п*и*з*д*а*в*а*т*и*з*м, ну ничего теперь хозяину это будет наука.
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