Водитель внедорожника влетел в авто, которое затормозило перед переходом.

13 января, на улице Васильковской в Киеве, произошло серьезное ДТП. Внедорожник Toyota ударил автомобиль, который остановился перед пешеходным переходом. От удара авто влетело в мужчину, который переходил дорогу. Видео инцидента опубликовал "Киев Оперативный".

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На видео видно, что водитель внедорожника даже не попытался затормозить и на большой скорости въехал в автомобиль, который остановился перед "зеброй". В это время дорогу переходили двое мужчин, в одного из них влетело авто, ударенное внедорожником.



Информация про пострадавших на данный момент устанавливается.

В Киеве на переходе сбили пешехода: Опубликовано видео 0:00 / 00:22



Напомним, В Киеве работники СТО на внедорожнике клиента протаранили жилой дом.

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