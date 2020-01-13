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В Киеве на переходе сбили пешехода: Опубликовано видео

Комментариев: 2
Водитель внедорожника влетел в авто, которое затормозило перед переходом.
Внедорожник влетел в авто, которое затормозило перед переходом.
Внедорожник влетел в авто, которое затормозило перед переходом.
скриншот

13 января, на улице Васильковской в Киеве, произошло серьезное ДТП. Внедорожник Toyota ударил автомобиль, который остановился перед пешеходным переходом. От удара авто влетело в мужчину, который переходил дорогу. Видео инцидента опубликовал "Киев Оперативный". 

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На видео видно, что водитель внедорожника даже не попытался затормозить и на большой скорости въехал в автомобиль, который остановился перед "зеброй". В это время дорогу переходили двое мужчин, в одного из них влетело авто, ударенное внедорожником. 

Информация про пострадавших на данный момент устанавливается.

В Киеве на переходе сбили пешехода: Опубликовано видео
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Напомним, В Киеве работники СТО на внедорожнике клиента протаранили жилой дом.

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Теги: внедорожник, Киев, ДТП, переход, пешеход
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Комментариев (2)
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ANDREICH    13.01.2020, 16:06
Оценка:  +1
ANDREICH
куди летиш далба йоб? власну автівку не жалко чужу пожалій падло
zadneprohodchik    13.01.2020, 16:00
Оценка:  -1
zadneprohodchik
Все изза таких оленей которые запаркованы в полосе ОТ и невидно ни пешеходам ни водителям нихера
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