Киев удвоил доходы от туристического сбора

В течение 2019 года столица собрала с туристов рекордные 63 миллиона при том, что планировали собрать лишь 35 миллионов.

В прошлом году Киев собрал более 63 млн гривен туристического сбора, что в два раза превышает показатель 2018 года. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает пресс-служба КГГА.

В столичной администрации отмечают, что если в 2018 году эта сумма составляла 32,9 млн грн, то за 2019 год город получил рекордные 63,6 млн грн при запланированных 35 млн.

"Это свидетельствует о том, что Киев становится все более интересным для туристов как из Украины, так и из-за рубежа, а также о том, что туристическая отрасль является очень перспективной для столицы", - отметила заместитель главы председателя КГГА Марина Хонда.

По данным КГГА, в прошлом году больше всего иностранных туристов в Киев приехало из Беларуси, Израиля, США, Германии и Турции. Кроме того, наблюдается заметный рост туристов из Индии, Канады и Швеции.

При этом ставка туристического сбора в 2019 году составила 0,4% от размера минимальной заработной платы (на 1 января 2019 года - 4173 грн) для внутреннего туризма и 1% - для въездного туризма, т.е. 16,69 грн и 41,73 грн в сутки соответственно.

Средства от туристического сбора столичная власть планирует направить на развитие туристической сферы.

Ранее сообщалось, что уикенд для туристов в Киеве оказался самым дешевым в Европе.

А журналист издания Forbes посоветовала путешественникам отправляться вместо Парижа в Киев. В числе плюсов украинской столицы она упомянула относительно небольшой поток туристов, прекрасную кухню и открытый доступ ко всем досторимечательностям.

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