Назван самый криминальный район Киева

Чаще всего в полицию обращались с сообщениями о нарушениях ПДД, конфликтах и домашнем насилии, нарушении режима тишины и ДТП.

Чаще всего копов вызывали в Соломенский район Киева

По итогам 2019 года самым криминальным районом столицы был признан Соломенский район. Это следует из статистики вызовов экипажей, которую в понедельник, 13 января, обнародовала Патрульная полиция Киева на своей странице в Facebook.

Всего за прошлый год киевские патрульные получили и обработали 539 795 вызовов, которые поступили им через службу 102.

Статистика вызовов по районам:

Соломенский район - 59 319;

Дарницкий район - 59 133;

Днепровский район - 58 082;

Деснянский район - 57 918;

Святошинский район - 56 884;

Голосеевский район - 52 082;

Оболонский район - 51 061;

Шевченковский район - 50 568;

Подольский район - 44 996;

Печерский район - 44 728;

Автодорога М-01 - 5024 (в пределах территории обслуживания экипажей столичной патрульной полиции).

При этом чаще всего в полицию обращались с сообщениями о нарушениях ПДД, конфликтах и домашнем насилии, нарушении режима тишины, ДТП и уголовных правонарушениях.