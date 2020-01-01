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Назван самый криминальный район Киева

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Чаще всего в полицию обращались с сообщениями о нарушениях ПДД, конфликтах и домашнем насилии, нарушении режима тишины и ДТП.
Чаще всего копов вызывали в Соломенский район Киева
Чаще всего копов вызывали в Соломенский район Киева

По итогам 2019 года самым криминальным районом столицы был признан Соломенский район. Это следует из статистики вызовов экипажей, которую в понедельник, 13 января, обнародовала Патрульная полиция Киева на своей странице в Facebook.

Всего за прошлый год киевские патрульные получили и обработали 539 795 вызовов, которые поступили им через службу 102.

Статистика вызовов по районам:

  • Соломенский район - 59 319;
  • Дарницкий район - 59 133;
  • Днепровский район - 58 082;
  • Деснянский район - 57 918;
  • Святошинский район - 56 884;
  • Голосеевский район - 52 082;
  • Оболонский район - 51 061;
  • Шевченковский район - 50 568;
  • Подольский район - 44 996;
  • Печерский район - 44 728;
  • Автодорога М-01 - 5024 (в пределах территории обслуживания экипажей столичной патрульной полиции).

При этом чаще всего в полицию обращались с сообщениями о нарушениях ПДД, конфликтах и домашнем насилии, нарушении режима тишины, ДТП и уголовных правонарушениях.

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Теги: Киев, статистика, полиция, патрульная полиция
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Источник: korrespondent.net

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