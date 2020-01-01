Назван самый криминальный район Киева
Чаще всего в полицию обращались с сообщениями о нарушениях ПДД, конфликтах и домашнем насилии, нарушении режима тишины и ДТП.
По итогам 2019 года самым криминальным районом столицы был признан Соломенский район. Это следует из статистики вызовов экипажей, которую в понедельник, 13 января, обнародовала Патрульная полиция Киева на своей странице в Facebook.
Всего за прошлый год киевские патрульные получили и обработали 539 795 вызовов, которые поступили им через службу 102.
Статистика вызовов по районам:
- Соломенский район - 59 319;
- Дарницкий район - 59 133;
- Днепровский район - 58 082;
- Деснянский район - 57 918;
- Святошинский район - 56 884;
- Голосеевский район - 52 082;
- Оболонский район - 51 061;
- Шевченковский район - 50 568;
- Подольский район - 44 996;
- Печерский район - 44 728;
- Автодорога М-01 - 5024 (в пределах территории обслуживания экипажей столичной патрульной полиции).
При этом чаще всего в полицию обращались с сообщениями о нарушениях ПДД, конфликтах и домашнем насилии, нарушении режима тишины, ДТП и уголовных правонарушениях.
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