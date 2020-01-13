Потоп в Киеве: под асфальт провалилась маршрутка

Из-за прорыва трубы у Ocean Plaza в столице под асфальт провалилась маршрутка с пассажирами.

В Киеве из-за порыва трубы у ТРЦ Ocean Plaza маршрутка провалилось под асфальт. Пассажиров пришлось эвакуировать. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС столицы.

"По улице Антоновича произошел подмыв асфальтового покрытия. Задними колесами провалилось маршрутное такси, из него были эвакуированы четыре пассажира", - говорится в сообщении.

Спасатели также сообщили, что эвауировали трех пассажиров из троллейбуса, который стоял рядом.

По их информации, горячая вода из теплосети попала также в магазин Ашан и первый этаж ТРЦ Ocean Plaza. Людей эвакуировали. Спасатели лично вынесли на руках из помещения 6 человек.

Как сообщает Информатор, в понедельник, 14 января, в Киеве на Лыбедской прорвало теплотрассу, кипятком затопило дороги и торговый центр Ocean Plaza, в воздух поднялся густой пар. Около ТРЦ стоят кареты скорой помощи.

Судя по месту, откуда идет пар, прорыв произошел на территории стройки около торгового центра.

Жители города сообщают, что кипяток так быстро заполнил нулевой этаж Ocean Plaza, что посетители не успели без последствий покинуть здание. По предварительной информации, пострадали автомобили, которые были припаркованы возле ТРЦ. Район Лыбедской окутал пар "как в бане". В результате прорыва провалился асфальт и на дороге образовались две огромные ямы. В одну из них попал автобус Богдан. Дорога перекрыта.

Ранее сообщалось, что в Киеве затопило крупнейший ТРЦ. Ocean Plaza затопило горячей водой.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet