Прорыв трубы в Киеве: есть пострадавшие

Из-за прорыва трубы у ТРЦ Ocean Plaza ожоги получили пять-шесть человек, их госпитализировали.

В Киеве в результате прорыва трубы с горячей водой возле торговоро центра Ocean Plaza ожоги получили 5-6 человек, которые сейчас госпитализированы. Об этом сообщили правоохранители, находящиеся на месте ЧП, передает УНН.

"Пострадавшие 5-6 с ожогами, госпитализированы", - сообщили в полиции.

Отметим, что по информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, возле Ocean Plaza пострадал один человек.

Как сообщается, спасатели вынесли из здания ТРЦ потерпевшую женщину, которая получила ожоги ног. Ее передали работникам медицинской службы.

Киевтеплоэнерго уже локализовало повреждения магистрального трубопровода.

"Около часа назад в Голосеевском районе по адресу ул. Антоновича, 176, возле ТРЦ Осеап Plaza произошло повреждение магистрального трубопровода на проезжей части. В результате повреждения произошла утечка воды. Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" перекрыла подачу теплоносителя и начала откачку воды. Движение транспорта частично ограничено", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве затопило крупнейший ТРЦ. Ocean Plaza затопило горячей водой.

Позже стало известно, что из-за прорыва трубы у Ocean Plaza в столице под асфальт провалилась маршрутка с пассажирами.

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