Прорыв трубы в Киеве: есть пострадавшие
В Киеве в результате прорыва трубы с горячей водой возле торговоро центра Ocean Plaza ожоги получили 5-6 человек, которые сейчас госпитализированы. Об этом сообщили правоохранители, находящиеся на месте ЧП, передает УНН.
"Пострадавшие 5-6 с ожогами, госпитализированы", - сообщили в полиции.
Отметим, что по информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, возле Ocean Plaza пострадал один человек.
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Как сообщается, спасатели вынесли из здания ТРЦ потерпевшую женщину, которая получила ожоги ног. Ее передали работникам медицинской службы.
Киевтеплоэнерго уже локализовало повреждения магистрального трубопровода.
"Около часа назад в Голосеевском районе по адресу ул. Антоновича, 176, возле ТРЦ Осеап Plaza произошло повреждение магистрального трубопровода на проезжей части. В результате повреждения произошла утечка воды. Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" перекрыла подачу теплоносителя и начала откачку воды. Движение транспорта частично ограничено", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве затопило крупнейший ТРЦ. Ocean Plaza затопило горячей водой.
Позже стало известно, что из-за прорыва трубы у Ocean Plaza в столице под асфальт провалилась маршрутка с пассажирами.
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