В КГГА прокомментировали прорыв трубы в Киеве

Специалисты КП Киевтеплоэнерго будут круглосуточно работать над ликвидацией повреждения теплосети.

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" будет круглосуточно работать над ликвидацией повреждения сети возле торгово-развлекательного центра "Оcean Plaza", потребителей переподключат к другим сетям теплоснабжения, сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"Повреждения магистрального трубопровода (диаметр 1000 мм) теплоснабжения от ТЭЦ-5 произошло около 19:00 13 января и привело к утечке теплоносителя со значительной температурой, в результате чего 9 человек получили ожоги. По нашей информации тяжелых травм нет. Сейчас пострадавшим оказывается помощь", - цитирует Пантелеева пресс-служба мэрии.

Он отметил, что тепловики проведут работы по разрытию, после чего определят, сколько времени продлится устранение повреждения.

По словам Пантелеева, жители Голосеевского района будут переподключены на другие сети теплоснабжения.

"Мы прогнозируем, что без тепла ни один дом не останется, поскольку есть возможность переподключить абонентов на другие сети теплоснабжения", - прокомментировал заместитель председателя КГГА.

По информации Пантелеева, аварийные бригады КП "Киевтеплоэнерго" откачивают воду и сразу после этого начнут переподключение жилых домов и учреждений социальной инфраструктуры на другие теплоисточники.

В "Киевтеплоэнерго" напомнили, что в 2019 заменили 130 км аварийных трубопроводов. В 2020 планируются "еще большие масштабы ремонтных работ во избежание аварий. Ведь почти 80% теплосетей являются изношенными и требуют замены. Ежегодно необходимо менять около 170 км теплосетей", - отметил Пантелеев.

Ранее сообщалось, что в Киеве затопило крупнейший ТРЦ. Ocean Plaza затопило горячей водой.

Позже стало известно, что из-за прорыва трубы у Ocean Plaza в столице под асфальт провалилась маршрутка с пассажирами.

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