Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Прорыв трубы возле ТРЦ Киева: в КГГА рассказали о компенсациях пострадавшим

Комментариев: 0
Замглавы КГГА заявил, что с каждым случаем будут разбираться индивидуально и будут компенсировать убытки.
В КГГА рассказали о компенсациях пострадавшим при прорыве трубы возле ТРЦ Ocean Plaza
В КГГА рассказали о компенсациях пострадавшим при прорыве трубы возле ТРЦ Ocean Plaza
kiev.informator.ua

КГГА будет принимать решения о компенсациях пострадавшим при прорыве трубы возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве, рассматривая каждый случай в отдельности. Об этом заявил замглавы КГГА Петр Пантелеев на брифинге во вторник, 14 января.

"Будем с каждым случаем индивидуально разбираться и будем компенсировать убытки", - заявил Пантелеев.

Пантелеев также отметил, что будет рассматриваться вопрос о компенсации владельцам автомобилей, поврежденных из-за прорыва трубы.

"Будет обследование повреждений и будет комиссия, которая будет делать выводы", - сказал Пантелеев.

Ранее сообщалось, что в Киеве затопило крупнейший ТРЦ. Ocean Plaza затопило горячей водой.

Позже стало известно, что из-за прорыва трубы у Ocean Plaza в столице под асфальт провалилась маршрутка с пассажирами.

Потоп в ТРЦ Киева: названа причина

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: КГГА, прорыв трубы, компенсация, ТРЦ, пострадавшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь