Прорыв трубы возле ТРЦ Киева: в КГГА рассказали о компенсациях пострадавшим

Замглавы КГГА заявил, что с каждым случаем будут разбираться индивидуально и будут компенсировать убытки.

В КГГА рассказали о компенсациях пострадавшим при прорыве трубы возле ТРЦ Ocean Plaza kiev.informator.ua

КГГА будет принимать решения о компенсациях пострадавшим при прорыве трубы возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве, рассматривая каждый случай в отдельности. Об этом заявил замглавы КГГА Петр Пантелеев на брифинге во вторник, 14 января.

"Будем с каждым случаем индивидуально разбираться и будем компенсировать убытки", - заявил Пантелеев.

Пантелеев также отметил, что будет рассматриваться вопрос о компенсации владельцам автомобилей, поврежденных из-за прорыва трубы.

"Будет обследование повреждений и будет комиссия, которая будет делать выводы", - сказал Пантелеев.

Ранее сообщалось, что в Киеве затопило крупнейший ТРЦ. Ocean Plaza затопило горячей водой.

Позже стало известно, что из-за прорыва трубы у Ocean Plaza в столице под асфальт провалилась маршрутка с пассажирами.

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