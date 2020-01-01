Потоп в Ocean Plaza: Реакция соцсетей

По предварительной версии, причиной аварии могла стать физическая изношенность сетей, которые в последний раз ремонтировали в 1987 году.

Вчера, 13 января, у столичного торгового центра Ocean Plaza на Лыбедской прорвало трубы с горячей водой. По предварительным данным, ожоги получили около 6 человек, которых сразу госпитализировали. На данный момент повреждения теплосети локализованы.

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Пользователи социальных сетей активно прокомментировали ЧП. Одни раскритиковали городские власти, а другие не растеряли оптимизм и шутили. Как это было - читайте на bigmir.net.

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Ранее в КГГА рассказали о компенсациях пострадавшим при прорыве телплосетей у ТРЦ Оушен Плаза в Киеве. Замглавы КГГА заявил, что с каждым случаем будут разбираться индивидуально и будут компенсировать убытки.

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