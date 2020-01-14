Масштабное ДТП возле моста Патона в Киеве: Опубликовано видео
На проспекте Свободы в Киеве произошло масштабное ДТП.
Утром 14 января, в Киеве, произошло масштабное ДТП. Сразу несколько легковых автомобилей столкнулись на площади Соборности, вблизи моста Патона. Видео с места ДТП опубликовал Киев Оперативный.
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На видео видно, что в ДТП пострадали как минимум три автомобиля. Из-за ЧП образовалась пробка в сторону правого берега.
Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняется.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Напомним, В Киеве на переходе сбили пешехода: Опубликовано видео.
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