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Масштабное ДТП возле моста Патона в Киеве: Опубликовано видео

Комментариев: 2
На проспекте Свободы в Киеве произошло масштабное ДТП.
На проспекте Свободы в Киеве произошло ДТП
На проспекте Свободы в Киеве произошло ДТП
скриншот

Утром 14 января, в Киеве, произошло масштабное ДТП. Сразу несколько легковых автомобилей столкнулись на площади Соборности, вблизи моста Патона. Видео с места ДТП опубликовал Киев Оперативный. 

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На видео видно, что в ДТП пострадали как минимум три автомобиля. Из-за ЧП образовалась пробка в сторону правого берега.

Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняется.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!



Напомним, В Киеве на переходе сбили пешехода: Опубликовано видео.

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Теги: ДТП, Киев, мост Патона, проспект Свободы
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Комментариев (2)
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dron29    14.01.2020, 11:45
Оценка:  +19
dron29
Где пр,Свободы , а где мост Патона?
dron29    14.01.2020, 11:45
Оценка:  +19
dron29
На проспекте Свободы в Киеве произошло масштабное ДТП
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