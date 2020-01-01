Названы сроки устранения аварии возле ТРЦ Оcean Plaza

В Киевтеплоэнерго сказали, что аварию трубопровода возле ТРЦ Оcean Plaza устранят за сутки.

Ликвидацию повреждения возле ТРЦ Осеап Plaza после прорыва трубы завершат за сутки - утром 15 января. Об этом сообщает пресс-служба “Киевтеплоэнерго“ у себя в Facebook.

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Так, сразу же после обнаружения повреждения аварийные бригады Киевтеплоэнерго начали откачку воды, а диспетчерские службы - переподключение клиентов на питание от другого теплоисточника. Таким образом, до 7:00 14 января теплоснабжение клиентов в зоне поврежденного трубопровода было восстановлено.

Сейчас на месте работают три аварийно-восстановительные бригады “Киевтеплоэнерго“ и задействована спецтехника. В ходе проведения ремонтных работ будет заменен весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 м на проезжей части, - пишут в Киевтеплоэнерго.

Как отметили в службе ТРЦ Ocean Plaza построен с нарушением нормативов в охранной зоне теплосетей.

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Напомним, ранее соцсети отреагировали на потоп в ТРЦ Оcean Plaza.

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