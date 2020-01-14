На Лукьяновке два парня пытались вскрыть терминал ломом и отверткой

В Киеве на Лукьяновке двое молодых людей пытались взломать мобильный терминал при помощи лома и отвертки.

Злоумышленники пытались похитить деньги, взломав защитную крышку с помощью лома и отвертки. Задержанным грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции на своем сайте.

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Так, около 3 часов ночи в Шевченковское управление полиции позвонил мужчина с сообщением о том, что на остановке общественного транспорта неизвестные пытаются взломать мобильный терминал. Первыми на место происшествия прибыли патрульные полицейские, которые и задержали двух парней.

Следственно-оперативная группа управления полиции провела осмотр места происшествия и зафиксировала поврежденный терминал. Также правоохранители выяснили, что правонарушители подошли к платежному терминалу и с помощью отвертки и лома сломали его, но похитить деньги им не удалось.

Правоохранители задержали парней. Ими оказались жители столицы, 1990 и 1998 рождения, один из них ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.

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По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Задержанные злоумышленники kyiv.npu.gov.ua

Задержанные злоумышленники kyiv.npu.gov.ua

Напомним, ранее в полиции назвали самый криминальный район Киева.

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