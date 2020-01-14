В центре Киева под видом реконструкции хотят возвести 100-метровый дом

33-этажный небоскреб может появиться на улице Богдана Хмельницкого в Киеве.

В Киеве под видом реконструкции здания “Киевпроекта“, застройщик намерен построить дом высотой в 100 метров (около 33 этажей). Об этом сообщается в расследовании проекта “Наші гроші“.

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Заказчиком проекта является ОАО “Киевпроект“, та же компания числится проектировщиком объекта.



ГАСИ выдал разрешение на строительные работы на объекте “Реконструкция имущественного комплекса – здания “Киевпроект“ под многофункциональный комплекс по ул. Богдана Хмельницкого, 16-22 в Шевченковском районе Киева“ в сентябре 2019 года.



В декабре 2017 “Киевпроект“ получил от Департамента градостроительства градостроительные условия и ограничения, в которых согласовал реконструкцию здания на участке площадью 0,77 га по ул. Б. Хмельницкого, 16-22. Согласно Генплана, данный участок является территорией общественных зданий и сооружений и частично средне и малоэтажной застройки.

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Но несмотря на это, под видом реконструкции застройщик хочет взвести “многофункциональный комплекс“, включающий две жилые секции на 304 квартиры. Согласно проекту, высота комплекса составит 100 метров. При этом, Генплан на данном участке допускает дома не выше одиннадцати этажей.



Напомним, хрущевки в Киеве планируют заменить многоэтажками до 2040 года.

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