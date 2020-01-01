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В Киеве очередной прорыв теплосетей, заливает кипятком Шулявку

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Прорыв случился у жилищном комплекса Campus.
Причины и обстоятельства ЧП неизвестны
Причины и обстоятельства ЧП неизвестны
ДТП Киев

Во вторник, 14 января, произошел очередной прорыв теплосетей в Киеве. На этот раз авария произошла на Шулявке у ЖК Campus.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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“Вчера ТЦ Ocean Plaza затопило кипятком, потому что на улице прорвало трубу с горячей водой. Сегодня уже возле ЖК Campus аналогичная ситуация. Где дальше?“ - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось о том, что из-за прорыва трубы у ТРЦ Ocean Plaza люди получили ожоги, их госпитализировали.

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Теги: прорыв трубы, Шулявка, Киев
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