В Киеве очередной прорыв теплосетей, заливает кипятком Шулявку

Прорыв случился у жилищном комплекса Campus.

Во вторник, 14 января, произошел очередной прорыв теплосетей в Киеве. На этот раз авария произошла на Шулявке у ЖК Campus.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Читай также: Названы сроки устранения аварии возле ТРЦ Оcean Plaza

“Вчера ТЦ Ocean Plaza затопило кипятком, потому что на улице прорвало трубу с горячей водой. Сегодня уже возле ЖК Campus аналогичная ситуация. Где дальше?“ - говорится в сообщении.

Читай также: Потоп в Ocean Plaza: Реакция соцсетей

Ранее сообщалось о том, что из-за прорыва трубы у ТРЦ Ocean Plaza люди получили ожоги, их госпитализировали.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.