Конфликтовали представители компании-застройщика и местные жители, - сообщают в полиции.

В Киеве произошла массовая драка со стрельбой кадр из видео

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В Киеве на месте скандальной застройки на улице Никольско-Слободской произошла массовая драка со стрельбой. Об инциденте сообщает пресс-служба полиции Киева.

По информации правоохранителей, между местными жителями и охранниками строительной площадки произошла драка, в результате которой два человека получили телесные повреждения.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

В сообщении пресс-службы столичной полиции ничего не говорится о стрельбе, но на видео, опубликованном в Фейсбук-сообществе ГО “Микільська Слобідка“, отчетливо слышны выстрелы.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Напомним, драка на Троещине в Киеве закончилась стрельбой. В словесную перепалку между тремя мужчинами и их знакомым вмешался пьяный прохожий, который в драке получил сотрясение мозга. Один из мужчин выстрелил в воздух из травматического пистолета, после чего участники потасовки сбежали.

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