Перелом бедра и шок: В столичной поликлинике ребенка привалило дверью

Малыш пришел с мамой к врачу.

В киевской поликлинике 4-летний мальчик нечаянно задел 3 металлических дверей. Конструкции придавили малыша, в результате чего у ребенка перелом бедренной кости и шок.

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Об инциденте рассказал киевлянин Александр Суворов в Facebook.

Неприятный случай произошел 13 января в помещении столичной детской поликлиники №2, что на проспекте Правды, 64 А.

Мама троих детей привела их на прием к врачу, поскольку те заболели ветрянкой. В то время, пока мать получал талончик в регистратуре, малыш случайно задел трое металлических дверей. Они упали и травмировали его.

Накануне здесь проводили ремонтные работы, но никакой заградительной ленты не было. Слава Богу! Рядом стояли мужчины, которые быстро помогли поднять тяжелую дверь, - написал Александр Суворов.

Несмотря на то, что инцидент случился в поликлинике, врачи вызвали скорую, которая ехала 20 минут. Все это время малыш лежал на полу.

И рядом - мама, которая хоть как-то пыталась помочь сыну. Весь медицинский персонал боялся брать ответственность, поэтому все ждали скорую, - пишет пользователь.

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Мальчика госпитализировали в детскую клиническую больницу №1. Ему нужна операция. Между тем, ее перенесли из-за заболевания ветряной оспой - пока состояние ребенка не улучшится.

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