Прибывшим на место медикам пришлось констатировать смерть.

В Киеве 2-летний ребенок утонул в ванне depositphotos.com

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Во вторник, 14 января, на улице Архитектора Вербицкого в ванной захлебнулся маленький ребенок. Возраст погибшего мальчика — год и 9 месяцев, пишет “Информатор“.

По предварительным данным, мать оставила ребенка одного купаться в ванной. Когда она вернулась, то мальчик не подавал признаков жизни. Приехавшие по вызову медики только констатировали смерть. Правоохранители выясняют подробности происшествия.

Напомним, на Закарпатье зажженная свеча убила младенца. Полиция расследует случай злостного невыполнения родительских обязанностей.

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