В Киеве на Теремках прорвало теплосеть

В сети отмечают, что это какой-то "челендж". Ведь после прорыва теплосети возле ТЦ Ocean Plaza была зафиксирована авария вблизи Шулявки.

В Киеве во вторник вечером, 14 января, произошла очередная коммунальная авария с прорывом теплосети, видеоподтверждение публикует dtp.kiev.ua в Facebook.

Трубу с горячей водой прорвало на Теремках-2.

"Это уже прямо какой-то челендж. Очередной прорыв теплотрассы, только что на Теремках-2, остановка. Касияна", – отмечается в сообщении.

Напомним, в результате прорыва теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza , произошедшего 13 января, травмы получили десять человек. Из них семеро до сих пор находятся в больнице.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet