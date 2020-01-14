В Киеве на Теремках прорвало теплосеть
В сети отмечают, что это какой-то "челендж". Ведь после прорыва теплосети возле ТЦ Ocean Plaza была зафиксирована авария вблизи Шулявки.
В Киеве во вторник вечером, 14 января, произошла очередная коммунальная авария с прорывом теплосети, видеоподтверждение публикует dtp.kiev.ua в Facebook.
Трубу с горячей водой прорвало на Теремках-2.
"Это уже прямо какой-то челендж. Очередной прорыв теплотрассы, только что на Теремках-2, остановка. Касияна", – отмечается в сообщении.
Как сообщалось, в Киеве на месте прорыва тепломагистрали возле ТРЦ Ocean Plaza заменили половину поврежденного участка трубопровода.
Напомним, в результате прорыва теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza, произошедшего 13 января, травмы получили десять человек. Из них семеро до сих пор находятся в больнице.
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