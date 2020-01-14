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В Киеве на Теремках прорвало теплосеть

Комментариев: 1
В сети отмечают, что это какой-то "челендж". Ведь после прорыва теплосети возле ТЦ Ocean Plaza была зафиксирована авария вблизи Шулявки.
 
В Киеве  во вторник вечером, 14 января, произошла очередная коммунальная авария с прорывом теплосети, видеоподтверждение публикует dtp.kiev.ua в Facebook. 
 
Трубу с горячей водой прорвало на Теремках-2.
 
"Это уже прямо какой-то челендж. Очередной прорыв теплотрассы, только что на Теремках-2, остановка. Касияна", – отмечается в сообщении.
 
 
Как сообщалось, в Киеве на месте прорыва тепломагистрали возле ТРЦ Ocean Plaza заменили половину поврежденного участка трубопровода.
 
Напомним, в результате прорыва теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza, произошедшего 13 января,  травмы получили десять человек. Из них семеро до сих пор находятся в больнице.

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Теги: Киев, авария, теплосеть
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
РАЗГЕЛЬДЯЙ    14.01.2020, 23:39
Оценка:  +18
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Я так думаю это не последний фонтан в Киеве в этом году.
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