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В Киеве мужчина нашел тело младенца в мусорном баке

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Тело младенца нашли в мусорном баке на Героев Сталинграда.
В Киеве нашли тело младенца
В Киеве нашли тело младенца
pixabay.com

В ночь на 15 января, в Киеве, мужчина обнаружил тело младенца в мусорном баке. Жуткую находку нашли на улице Героев Севастополя, 22. Об этом сообщает Информатор. 

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Сообщается, что мужчина собирал бутылки. В мусорном баке он заметил странный пакет. Открыв его, мужчина обнаружил тело младенца. 

Приехавшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть ребенка. 

Правоохранители выясняют подробности трагедии, ведется следствие. 

Напомним, на Закарпатье зажженная свеча убила младенца.

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Теги: Мусорный бак, тело младенца, Киев
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