Стали известны самые популярные имена новорожденных в 2019 году

В Министерстве юстиции рассказали, какие имена нынче в моде.

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В 2019 году в Киеве родилось около 30 тысяч детей, и самыми популярными именами новорожденных оказались Алиса, Ева и Марк. Об этом сообщает ресурс “44.ua“ со ссылкой на данные Министерства юстиции.

Так, новорожденных девочек в прошлом году киевляне чаще всего называли именами Мария, София, Соломия, Полина, Варвара, Алиса, Ева, Милана и Арина. Мальчиков чаще называли именем Максим, Александр, Дмитрий, Матвей, Марк и Артем.

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В первые две недели 2020 года самыми популярными именами в столице оказались София, Полина, Милана, Елизавета и Мария - для девочек, а для мальчиков - Александр, Максим, Дмитрий, Михаил, Иван.

Напомним, Киев удвоил доходы от туристического сбора. В течение 2019 года столица собрала с туристов рекордные 63 миллиона при том, что планировали собрать лишь 35 миллионов.

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