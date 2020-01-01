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У ТРЦ Ocean Plaza в Киеве восстановили движение

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Ремонтные работы по устранению повреждения трубопровода были завершены 15 января утром.
У затопленного Ocean Plaza отремонтировали трубу и восстановили движение
У затопленного Ocean Plaza отремонтировали трубу и восстановили движение
facebook.com/kievcity.gov.ua

В Голосеевском районе Киева, где вследствие прорыва теплосети горячая вода подмыла асфальтовое покрытие и затопила ТЦ Ocean Plaza, отремонтировали трубу и восстановили движение транспорта.

"На улице Антоновича восстановили асфальтовое покрытие. Коммунальная корпорация "Киевавтодор" привлекла к работам 18 единиц техники и 23 рабочих. Транспортное движение по улице восстановлено", - говорится в сообщении КГГА.

Напомним, прорыв трубы произошел 13 января в 20:19 из-за изношенности сети. В результате аварии ТРЦ Ocean Plaza затопило, травмы получили десять человек, часть из них до сих пор находятся в больнице.

Накануне аналогичные аварии произошли еще в нескольких районах столицы.

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Теги: КГГА, ремонт, движение, потоп, ТРЦ
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Источник: korrespondent.net

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