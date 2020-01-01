В Киеве объявили желтый уровень опасности из-за тумана

Видимость на дорогах ухудшится до 200-500 метров, туман сохранится в течение ночи и утра 16 января.

Видимость на дорогах 16 января ухудшится до 200-500 метров.

В Киеве и Киевской области 16 января в связи с осложнением погодных условий был объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Украинского гидрометцентра, в ближайшее время в Киеве и области ожидается сильный туман. Видимость на дорогах ухудшится до 200-500 метров.

В связи с осложнением погодных условий синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности. Прогнозируют, что туман сохранится в течение ночи и утра 16 января.

Напомним, что синоптики дали прогноз погоды на январь.

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