В Киеве объявили желтый уровень опасности из-за тумана
Видимость на дорогах ухудшится до 200-500 метров, туман сохранится в течение ночи и утра 16 января.
В Киеве и Киевской области 16 января в связи с осложнением погодных условий был объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По данным Украинского гидрометцентра, в ближайшее время в Киеве и области ожидается сильный туман. Видимость на дорогах ухудшится до 200-500 метров.
В связи с осложнением погодных условий синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности. Прогнозируют, что туман сохранится в течение ночи и утра 16 января.
Напомним, что синоптики дали прогноз погоды на январь.
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