В Киеве горящий мусоровоз приехал прямо в пожарную часть

Водитель грузовика вовремя среагировал на возгорание.

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В Днепровском районе Киева в четверг утром во время движения загорелся мусоровоз. Водитель обнаружил дым, идущий из мусорного контейнера, и сразу направил машину к ближайшей пожарной части. Об этом сообщил пресс-центр столичного главка Госслужбы Украины по ЧС.

16 января в 8:40 к 16-й государственной пожарно-спасательной части, в Днепровском районе столицы, подъехал мусоровоз. Как оказалось, во время движения автротранспорта водитель увидел, что из контейнера для мусора идет дым. К счастью, мусоровоз двигался по бульвару Перова, недалеко от пожарной части. Поэтому, мужчина, не теряя времени, решил подъехать к части и сразу обратиться за помощью к пожарным, - говорится в сообщении.

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Спасатели приступили к тушению пожара и уже в 08:53 возгорание было локализовано, а в 09:03 - ликвидировано. Вследствие возгорания поврежден контейнер для мусора.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Причина возникновения пожара устанавливается, - уточняется в сообщении.

Напомним, в Украине на ходу загорелся пассажирский поезд Шостка-Киев. Фото и видео журналистам передал машинист поезда.

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