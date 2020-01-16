Генплан Киева: Какие новые станции метро построят первыми?

За 7 лет в столице должны появиться 14 новых станций.

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В Киеве планируют построить четвертую и пятую линии метро, ​​а на уже существующих линиях – достроить новые станции. Об этом говорится в Генплане Киева.

Подчеркивается, что первый этап строительства продлится 7 лет, в течение этого периода планируют построить 16,4 км линий метро, ​​а также 14 станций.

В частности, Святошинско-Броварскую линию продлят от станции “Академгородок“ в сторону остановочного железнодорожного пункта “Новобеличи“, а Сырецко-Печерскую – от станции “Сырец“ на северо-запад в сторону жилого массива Виноградарь. Кроме этого, планируется открытие новой станции “Львовская брама“.

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На Оболонско-Теремковской линии проведут ответвления от станции “Ипподром“ вдоль Кольцевой дороги в сторону улицы Д. Луценко. Также в планах Подольско-Воскресенская линия – строительство от станции “Глыбочицкая“ до станции “Радужная“.

Между станциями “Золотые ворота“ и “Театральная“ планируют построить второй пересадочный узел. На красной линии метро будет построен второй выход-вход на станцию ​​“Вокзальная“.

Напомним, Киевсовет хочет избавиться от хрущевок к 2040 году. Правда, для успешной реализации этого плана придется менять общенациональное законодательство.

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