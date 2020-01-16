"Бьют пассажиров": В столичном метро решили поменять старые турникеты

Пассажиры часто жаловались на турникеты, которые "дерутся" даже после оплаты проезда.

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В этом году на 15 станциях киевского метро заменят турникеты, которые “бьют“ пассажиров. Об этом на странице в Facebook сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Старые турникеты, которые работают еще с 1970-х годов, регулярно бьют пассажиров, даже тех, кто оплатил проезд. Их решили заменить из-за жалоб пассажиров метро, - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые турникеты заказали у словенской компании Riko за более чем 100 млн грн. Турникеты подобной модели установили в начале 2019 года на станции “Площадь Льва Толстого“.

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Согласно условиям контракта, словенцы должны поставить оборудование для станций Героев Днепра, Оболонь, Почайна, Тараса Шевченко, Контрактовая площадь, Льва Толстого, Лыбидская, Кловская, Дворец спорта, Дружбы народов, Выдубичи, Славутич, Осокорки, Позняки и Харьковская.

Турникеты будут принимать оплату с помощью банковских карт, смартфонов с NFC, карт оплаты проезда, Карточек киевлянина и бумажных или электронных QR-билетов.

Напомним, стало известно, какие новые станции метро построят первыми. За 7 лет в столице должны появиться 14 новых станций.

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