Метро на Виноградарь не запустят в 2021 году – строители

Продление Сырецко-Печерской линии метрополитена не будет сделано в обещанные сроки.

В Киеве сроки по завершению строительных работ по расширению Сырецко-Печерской линии метрополитена откладываются еще на один год. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.

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Глава наблюдательного совета ПАО “Киевметрострой“ Олег Токарев, который выступает в качестве генподрядчика проекта заявил, что сроки сорваны на год.

Я думаю, что не будет (завершено строительство согласно запланированным срокам – ред.). На сегодняшний день отставание не менее чем на 7-8 месяцев, – сообщил главный инженер строительства метро на Виноградарь Евгений Шатайкин

По словам главного инженера, в настоящее время работы ведутся не в полном объеме.

С тех пор как Александра Метелицу фактически отодвинули от решения проблем, начались систематические невыполнения графика. Мы были отведены от процесса закупки техники. Техника, которая закуплена, на сегодняшний день не работает в полном объеме с теми скоростями, которые были нами заложены. Мы катастрофически отстаем от графика“, – добавил Шатайкин.

В свою очередь, руководящий партнер юридической фирмы “Ильяшев и партнеры“ Михаил Ильяшев отметил, что делается все возможное для восстановления записи о новом гендиректоре “Киевметростроя“ в госреестре.

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Он также прокомментировал заявление Министерства юстиции о восстановлении в должности директора ПАО “Киевметрострой“ и внесении соответствующих корректировок в госреестр.

Министр ничего не аннулировал, никаких решений наблюдательного совета он не отменял и не мог отменить, поскольку это вне компетенции Минюста, – пояснил Ильяшев.

При этом он подтвердил, что в судах находятся дела, касающиеся законности избрания наблюдательного совета и назначения гендиректора.

Напомним, ранее сообщалось, что за 7 лет в столице должны появиться 14 новых станций.

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