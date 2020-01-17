Появилось видео, как металлические двери придавили ребенка в столичной поликлинике

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В понедельник, 13 января, в столичной детской поликлинике №2 по проспекту Правды 64 А металлические двери придавили ребенка. Соответствующее видео опубликовано в паблике Киев Оперативный в Facebook.

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“В одной из детских поликлиник Подольского района на ребенка упали двери, которые оставили после себя рабочие... Ребенок выжил, но получил серьезные травмы. Интересно, ответит кто-то за эту халатность, которая привела к трагедии?“ - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в столичной поликлинике ребенка привалило дверью. В то время, пока мать получал талончик в регистратуре, малыш случайно задел трое металлических дверей.

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