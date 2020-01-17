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Появилось видео, как металлические двери придавили ребенка в столичной поликлинике

Комментариев: 1
Пострадавший 4-летний ребенок получил перелом бедренной кости.
Мальчик пришел в больницу с мамой. Он лечился от ветрянки
Мальчик пришел в больницу с мамой. Он лечился от ветрянки
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В понедельник, 13 января, в столичной детской поликлинике №2 по проспекту Правды 64 А металлические двери придавили ребенка. Соответствующее видео опубликовано в паблике Киев Оперативный в Facebook.

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“В одной из детских поликлиник Подольского района на ребенка упали двери, которые оставили после себя рабочие... Ребенок выжил, но получил серьезные травмы. Интересно, ответит кто-то за эту халатность, которая привела к трагедии?“ - говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось о том, что в столичной поликлинике ребенка привалило дверью. В то время, пока мать получал талончик в регистратуре, малыш случайно задел трое металлических дверей.

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Теги: Киев, поликлиника, Двери, видео
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Комментариев (1)
yalanga    17.01.2020, 10:54
Оценка:  +2
yalanga
строители! это ваш грех!
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