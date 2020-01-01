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В ботаническом саду Киева расцвели камелии

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Соответствующие фото опубликованы на официальной странице.
В ботаническом саду Киева расцвели камелии
В ботаническом саду Киева расцвели камелии
Ботанический сад им Гришко / Facebook

В Киеве в ботаническом саду имени Николая Гришко начали цвести камелии. Фото опубликованы на странице ботсада в Facebook.

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“Начало цветения азалий и камелий. В оранжерейном комплексе отдельные кусты азалий и камелий уже начали цвести, а более массовое цветение ожидается ближе к началу февраля“ - говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось о том, что на Закарпатье зацвели подснежники. На новогодние праздники украинцы могут любоваться цветущей поляной.

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Теги: Киев, Ботанический сад им. Гришко, камелии
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