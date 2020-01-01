В ботаническом саду Киева расцвели камелии
Соответствующие фото опубликованы на официальной странице.
В Киеве в ботаническом саду имени Николая Гришко начали цвести камелии. Фото опубликованы на странице ботсада в Facebook.
Читай также: В Киеве расцвели сакуры
“Начало цветения азалий и камелий. В оранжерейном комплексе отдельные кусты азалий и камелий уже начали цвести, а более массовое цветение ожидается ближе к началу февраля“ - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что на Закарпатье зацвели подснежники. На новогодние праздники украинцы могут любоваться цветущей поляной.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.