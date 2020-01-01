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Суд арестовал счета Киевметростроя по запросу прокуратуры

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Арестованные средства хотят направить на строительство метро другими подрядчиками.
Суд арестовал счета Киевметростроя
Суд арестовал счета Киевметростроя
facebook.com/kyivmetro/

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Следственный судья Печерского районного суда Киева наложил арест на денежные средства на банковских счетах ПАО “Киевметрострой“ и его подразделений. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

В дальнейшем Офис генерального прокурора обратится в суд с ходатайством о передаче этих средств в АРМА с возможностью выплат на строительство метрополитена под контролем государства, - сказано в сообщении.

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Отмечается, что это сделано в рамках уголовного производства для предотвращения мошеннического завладения бюджетными средствами должностными лицами “Киевметростроя“ и подконтрольных руководству ПАО других компаний при строительстве участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции “Сырец“ на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе столицы.

Напомним, метро на Виноградарь не запустят в 2021 году. Продление Сырецко-Печерской линии метрополитена не будет сделано в обещанные сроки.

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Теги: киевметрострой, Офис Генпрокурора, арест, метро
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