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В Киеве копа-вымогателя поймали "на горячем"

Комментариев: 2
Задержание полицейского проводили сотрудники Киевской прокуратуры, совместно с ГБР и СБУ.
В Киеве задержали капитана полиции за взятку
В Киеве задержали капитана полиции за взятку
kyiv.gp.gov.ua

17 января, во время получения взятки суммой в 30 000 гривен, правоохранителями был задержан старший следователь одного из районных управлений ГУНП в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева. 

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Полицейский вымогал взятку взамен на закрытие уголовного производства, начатого в отношении гражданина по факту возможных мошеннических действий.

Капитан полиции получил сумму двумя траншами. Деньги переводили на банковую карту.

Сообщается, что полицейского задержали сразу после получения на карту второй части перевода в сумме 15 тысяч гривен.

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Задержанному готовят подозрение, продолжаются следственные действия. 

Напомним, сельский голова за взятку в 10 тыс грн получил 5 лет тюрьмы.

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Теги: полиция, Киев, вымогательство, задержание
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Комментариев (2)
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Alkoholowe    17.01.2020, 18:42
Оценка:  +21
Alkoholowe
мусор есть мусор...
это диагноз
SEMPENTY    17.01.2020, 18:24
Оценка:  +22
SEMPENTY
Ну и чему тут удивляться? Ну сменили название, ну сменили форму, а менты как были так и остались ментами.
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