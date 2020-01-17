В Киеве копа-вымогателя поймали "на горячем"

Задержание полицейского проводили сотрудники Киевской прокуратуры, совместно с ГБР и СБУ.

В Киеве задержали капитана полиции за взятку kyiv.gp.gov.ua

17 января, во время получения взятки суммой в 30 000 гривен, правоохранителями был задержан старший следователь одного из районных управлений ГУНП в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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Полицейский вымогал взятку взамен на закрытие уголовного производства, начатого в отношении гражданина по факту возможных мошеннических действий.



Капитан полиции получил сумму двумя траншами. Деньги переводили на банковую карту.



Сообщается, что полицейского задержали сразу после получения на карту второй части перевода в сумме 15 тысяч гривен.

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Задержанному готовят подозрение, продолжаются следственные действия.



Напомним, сельский голова за взятку в 10 тыс грн получил 5 лет тюрьмы.

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