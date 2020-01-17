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В Киеве копы накрыли нелегальный детсад

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Полицейские установили, что организатор не имел необходимых разрешений, ему грозит до 10 лет тюрьмы.
В детсаду находились 11 детей
В детсаду находились 11 детей
facebook.com/UA.KyivPolice

В частном доме Киева полицейские выявили небольшой детсад на 11 детей, который работал без надлежащих документов. Против его администратора открыли дело по статье о похищении людей. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что правоохранители во главе с начальником Подольского управления полиции и главой райадминистрации выехали на место после анонимного сообщения о подпольном детсаде.

На месте происшествия полицейские обнаружили 11 малолетних, которые находились на улице. Мужчина, который находился рядом, при появлении правоохранителей сразу завел детей в дом и от общения отказался.

"Внутри мы установили, что пребывание детей в этом помещении представляет для них опасность – несоблюдение санитарно-гигиенических требований, отсутствие соответствующей пожарной безопасности, несоответствие норм питания", - говорится в сообщении.

Полицейские передали детей родителям, которых вызвали на место для выяснения обстоятельств. Отмечается, что в дальнейшем работники сектора ювенальной превенции проверят указанные семьи с целью установить причины, которые толкают родителей оставлять своих детей в неподходящих для этого условиях

По указанному факту полиция начала уголовное производство по статье о незаконном лишении свободы или похищение человека (ч. 3 ст. 146) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

 

 

Напомним, по данным за прошлый год, в Украине в очереди на место в детсаду находятся 33 тысячи детей.

Также сообщалось, что Министерство образования и науки планирует ликвидировать очередь в детские сады только к 2024 году.

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Теги: Киев, дети, полиция, детский сад, задержание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Natalila1970    17.01.2020, 20:50
Оценка:  0
Natalila1970
А что делать родителям если в гос.детсад проблематично устроить.Дитё РОДИЛОСЬ И НУЖНО НА ЕЛЕКТРОННУЮ ОЧЕРЕДЬ СТАВАТЬ.А если работа подвернулась а очередь не подошла,или мест нет по близости от дома.Задрали проверяльщики.Пусть обеспечат местами детей.
Из_бана    17.01.2020, 20:42
Оценка:  +22
Из_бана
А при чем тут похищение? Есть заявления от родителей? Может дети просто в гости пришли? А тут сразу "10 лет". Так и скажите: не допускается альтернативное обучение детей.
РАЗГЕЛЬДЯЙ    17.01.2020, 20:25
Оценка:  +20
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Бред
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