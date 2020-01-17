В Киеве копы накрыли нелегальный детсад

Полицейские установили, что организатор не имел необходимых разрешений, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В частном доме Киева полицейские выявили небольшой детсад на 11 детей, который работал без надлежащих документов. Против его администратора открыли дело по статье о похищении людей. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что правоохранители во главе с начальником Подольского управления полиции и главой райадминистрации выехали на место после анонимного сообщения о подпольном детсаде.

На месте происшествия полицейские обнаружили 11 малолетних, которые находились на улице. Мужчина, который находился рядом, при появлении правоохранителей сразу завел детей в дом и от общения отказался.

"Внутри мы установили, что пребывание детей в этом помещении представляет для них опасность – несоблюдение санитарно-гигиенических требований, отсутствие соответствующей пожарной безопасности, несоответствие норм питания", - говорится в сообщении.

Полицейские передали детей родителям, которых вызвали на место для выяснения обстоятельств. Отмечается, что в дальнейшем работники сектора ювенальной превенции проверят указанные семьи с целью установить причины, которые толкают родителей оставлять своих детей в неподходящих для этого условиях

По указанному факту полиция начала уголовное производство по статье о незаконном лишении свободы или похищение человека (ч. 3 ст. 146) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

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Напомним, по данным за прошлый год, в Украине в очереди на место в детсаду находятся 33 тысячи детей.

Также сообщалось, что Министерство образования и науки планирует ликвидировать очередь в детские сады только к 2024 году.

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