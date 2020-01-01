В Киеве снова смог: КГГА говорит о загрязнении воздуха
Киев снова затянуло смогом, и КГГА призвала киевлян минимизировать использование личного транспорта, чтобы снизить загрязнения воздуха. Об этом сообщает пресс-служба КГГА в субботу, 18 января.
"Лучшим путем для снижения загрязнения воздуха в такие периоды является минимизация использования личного транспорта, а вместо этого - использование общественного транспорта, особенно в часы пик", - сказано в сообщении.
Как передают в КГГА, Центральная геофизическая обсерватория им. Б. Срезневского за 16 января 2020 года зафиксировала превышения среднесуточных концентраций веществ диоксида азота и диоксида серы в местах скопления автомобильного транспорта (пл. Бессарабская пл. Демеевская, бульвар Леси Украинки).
"По прогнозам Укргидрометцентра, погодные условия способствуют накоплению вредных частиц. Все изменится после выпадения осадков, усиления ветра и понижения температуры", - отметили в ведомстве.
Жителям столицы стоит избегать прогулок возле автомагистралей, проводить влажную уборку и увеличить количество потребления воды.
Ранее в октябре сообщалось, что в некоторых районах Киева зашкалил уровень вредных веществ в воздухе. Особенно печальная картина наблюдалась на Левом берегу столицы, где в некоторых районах загрязнение установилось на уровне 577 единиц при норме до 50.
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