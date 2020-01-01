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В Киеве снова смог: КГГА говорит о загрязнении воздуха

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Администрация столицы призвала киевлян не пользоваться автомобилями без надобности, а в обсерватории зафиксировали превышение концентраций вредных веществ в воздухе.
Киевлян снова призвали не пользоваться авто без надобности из-за смога
Киевлян снова призвали не пользоваться авто без надобности из-за смога
РБК-Украина

Киев снова затянуло смогом, и КГГА призвала киевлян минимизировать использование личного транспорта, чтобы снизить загрязнения воздуха. Об этом сообщает пресс-служба КГГА в субботу, 18 января.

"Лучшим путем для снижения загрязнения воздуха в такие периоды является минимизация использования личного транспорта, а вместо этого - использование общественного транспорта, особенно в часы пик", - сказано в сообщении.

Как передают в КГГА, Центральная геофизическая обсерватория им. Б. Срезневского за 16 января 2020 года зафиксировала превышения среднесуточных концентраций веществ диоксида азота и диоксида серы в местах скопления автомобильного транспорта (пл. Бессарабская пл. Демеевская, бульвар Леси Украинки).

"По прогнозам Укргидрометцентра, погодные условия способствуют накоплению вредных частиц. Все изменится после выпадения осадков, усиления ветра и понижения температуры", - отметили в ведомстве.

Жителям столицы стоит избегать прогулок возле автомагистралей, проводить влажную уборку и увеличить количество потребления воды.

Ранее в октябре сообщалось, что в некоторых районах Киева зашкалил уровень вредных веществ в воздухе. Особенно печальная картина наблюдалась на Левом берегу столицы, где в некоторых районах загрязнение установилось на уровне 577 единиц при норме до 50.

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Теги: Киев, КГГА, загрязнение воздуха, Смог в Киеве
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Источник: korrespondent.net

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