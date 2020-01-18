В некоторых камерах выбиты окна, которые заключенные закрывают одеялами.

В киевском СИЗО заключенные спят по очереди в неотапливаемых камерах

В киевском СИЗО заключенные спят по очереди в неотапливаемых камерах

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Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека совместно с представителями общественной организации “Украинский центр предотвращения пыток“ выявили значительные нарушения в Киевском следственном изоляторе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена.

СИЗО проинспектировали, а заключенных, находящихся в нем, допросили.

В частности установлено, что вследствие постоянного нарушения в учреждении требований раздельного содержания, среди заключенных имеются конфликты, которые могут привести к тяжелым последствиям, например, массовым беспорядкам, - говорится в сообщении.

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Так, большинство камер не имеют надлежащего искусственного освещения, вентиляции, бачков для питьевой воды, их окна чрезмерно зарешечены, а стены покрыты грибком.

В некоторых камерах нет стекла в окнах и не работает отопление. Поэтому заключенные закрывают окна одеялами и спят в верхней одежде. В Офисе омбудсмена отметили, что работники СИЗО уже устранили эти нарушения.

Кроме этого не все заключенные имеют кровать, поэтому они спят по очереди, или на полу. Работники учреждения также не выдают одеяла и подушки, которых достаточно на складе.

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Также во время мониторингового визита было установлено нарушение права заключенных на охрану здоровья и медицинскую помощь. Осужденные и заключенные, прибывающие в следственный изолятор, не проходят санитарную обработку, из-за чего медицинские работники не контролируют состояние их здоровья во время содержания в учреждении.

В Офисе омбудсмена отметили, что о выявленных нарушениях сообщат в Министерство юстиции Украины, Офис генпрокурора и другие органы власти.

Напомним, во время подавления бунта в исправительной колонии №25 Харькова, 22 заключенных подверглись физическому насилию. Осужденные подали жалобы на неправомерное применение силы и специальных средств, унижение чести и достоинства.

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