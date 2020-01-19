В Киеве за пьяную езду задержан экс-глава ГАИ Ершов

Ершов отказывался показать документы полицейским и уверял, что за рулем была его жена.

В ночь на 19 января, в Киеве, был задержан полковник и бывший руководитель ГАИ Украины в Харьковской области Александр Ершов. Об этом на своей страницы в Facebook сообщают активисты общественной инициативы PITBULL KIEV.

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Активисты сообщили, что патрулировали Голосеевский район Киева, ориентировочно в 2.00 ночи они увидели компанию пьяных людей под одним из заведений. Через несколько минут они увидели, как пьяный мужчина попрощался с компанией и сел за руль внедорожника “Range Rover - Evoque“. Им оказался Ершов.



Общественники предупредили полицию о том, что мужчина с признаками сильного алкогольного опьянения сел за руль автомобиля и начал ехать по городу на большой скорости. По словам активистов, скорость автомобиля Ершова, когда он ехал в спальном районе, превышала за 100 км в час и создала несколько аварийных ситуаций.

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Увидев за собой слежку, Ершов остановился и подошел к машине общественников. К этому времени на место прибыли полицейские. Он отказался показывать документы на требование полицейских и попытался сесть в машину. При этом Еров выкрикивал “что он за рулем не ехал, ехала жена“.



Правоохранители больше 10 раз требовали у Ершова предъявить документы, на что тот отказывался и говорил, что не находился за рулем. Когда он в очередной раз попытался “уйти домой“, полицейские его задержали.





Напомним, в Киеве пассажир метро напал на полицейского.

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