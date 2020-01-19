На месте ЧП работают спасатели.

На Троещине в Киеве горит 16-этажный дом

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На Троещине в Киеве горит 16-этажный дом

В воскресенье, 19 января, на Троещине по улице Каштановой 15а загорелся 16-этажный дом. Причины и обстоятельства пожара неизвестны. Об этом сообщает Информатор.

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Возгорание началось в 12:00. По предварительным данным, загорелась 3-комнатная квартира на 4 этаже. На место прибыли сотрудники ГСЧС.

Огонь спасатели локализировали в 12:27 - говорится в сообщении

Известно, что в пожаре пострадала женщина, ее госпитализировали. Информации о других пострадавших нет.

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“Из-за пожара задерживается движение автобусов №21, которые курсируют по улице Каштановой. Автобусы временно ездят по маршруту №73“ - говорится в сообщении.

Напомним, с начала года в Украине 133 человека погибли и еще 99 получили ранения в результате пожаров. Больше половины возгораний произошло в домах украинцев.

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