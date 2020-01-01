В Киеве произошло серьезное ДТП, перевернулась Газель

Причины и обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

В воскресенье, 19 января, в Киеве по улице Радунской произошло серьезное ДТП. Столкнулись два автомобиля, сообщает dtp.kiev в Facebook.

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“Детали и количество пострадавших уточняются. На месте работают бойцы ГСЧС, полиция, скорая Движение затруднено. Будьте внимательны и осторожны“ - говорится в сообщении.

В это же время Киев Оперативный уточняет, что водитель авто Opel был госпитализирован. Информация о других пострадавших уточняется.

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“Предварительно, водитель “легковушки“ Opel на скорости протаранил Газель, от чего последняя перевернулась на бок“ - отмечено в сообщении.



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Напомним, в Днепропетровской области из пруда достали авто с 4 трупами. Погибшие в аварии были без сознания на момент, когда автомобиль слетел в пруд, сообщили спасатели.

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