Киевский водоканал освятил воду во всех кранах

Руководство водоканала вызвало священнослужителей.

В канун Крещения руководство водоканала обратилось к священнослужителям, чтобы освятить две водопроводные станции. Как результат, во всех киевских домах сегодня поставляется освященная вода. Об этом водоканал сообщает в Facebook.

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“На Деснянской водопроводной станции Преосвященнейший Лаврентий, епископ Васильковский, викарий Киевской митрополии и прот. Петр Ландвитович, настоятель храма Бл. князя Ярослава Мудрого (теплая София) совершили чин великого освящения воды. Также Отец Богдан Николин совершил чин освящение воды на Днепровской водопроводной станции Киевводоканала“ - говорится в сообщении.

Обе станции поставляют воду в 100% киевских домов, отныне она освященная - подчеркнули представители водоканала

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