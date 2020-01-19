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В центре Киева столкнулись националисты и "антифа": Есть задержанные

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Полиция задержала нескольких активистов националистической организации "Сокол".
В Киеве столкнулись националисты и антифашисты
В Киеве столкнулись националисты и антифашисты
strana.ua

Днем 19 января, на Михайловской площади в Киеве, состоялась акция так называемых “антифашистов“, в память о гражданине РФ, адвокате Станиславе Маркелове, которого в 2009 году убили российские ультраправые.Об этом сообщает “Страна“.

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Представители “антифа“ держали транспаранты и выкрикивали лозунги: “Прочь фашизм! Прочь капитализм“, “Права человека - будущее Украины“. Также они требовали расформировать полк “Азов“.

На место акции пришли и представители националистических организаций. После недолгой словесной перепалки, националисты попытались прорвать кордон полиции, чтобы пройти к своим оппонентам. С обеих сторон полетели яйца и петарды. 

В результате потасовки правоохранители задержали несколько националистов, в том числе и главу киевской ячейки организации “Сокол“ Георгия Бариленко.

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Впрочем, в “Соколе“ сообщили, что через некоторое время всех задержанных отпустили.

По нашему городу с плакатами ходят редкие подонки, говоря, что будто бы националисты их убивают. В моей родной Одессе именно такие подонки убили ножом в центре города моего друга, идеологического побратима Максима Чайку, до сих пор никто не наказан. Когда приходишь на акцию и говоришь, что они совершают неправильно и наоборот, сами убивают людей-полиция задерживает за то, что ты просто стоишь рядом“, - цитирует пресс-служба “Сокола“ слова главы киевской ячейки Георгия Бариленко.


Напомним, В Киеве за пьяную езду задержан экс-глава ГАИ Ершов.

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Теги: националисты, антифа, драка, Киев
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Комментариев (3)
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Антибес    19.01.2020, 17:13
Оценка:  -2
Антибес
И тех и тех спонсируют люди князя Владимира из Москвы.
ВытеранусАТО    19.01.2020, 16:23
Оценка:  -19
ВытеранусАТО
Шли бы лучше в аэропорт Борисполь,там сегодня привезли ирано-канадские останки.Всё-равно ведь никто подробную ДНК экспертизу каждого найденого фрагмента там не делал.
бяка-zluka    19.01.2020, 17:05
Оценка:  +2
бяка-zluka
А вагнеровцам всем делали, когда их из Сирии самолетами вывозили?
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