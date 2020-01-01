Полиция остановила авто за нарушение ПДД и нашла труп в салоне

В салоне автомобиля полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.

Полиция Киевской области в пгт Иванков остановила авто из-за нарушения ПДД. В салоне авто правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. Водитель признался, что он смертельно ранил своего знакомого и именно в это время ехал в полицию.

Об этом сообщает полиция.

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"Злоумышленник дал правдивые показания. Выяснилось, в этот день они с товарищем употребляли алкогольные напитки. После между мужчинами, которые в свое время принимали участие в боевых действиях на востоке, возник спор, а затем стрельба“ - говорится в сообщении.

Во время ссоры водитель из охотничьего оружия выстрелил в сторону товарища, сидевшего позади

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“Полицейские задержали 49-летнего мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины. В качестве вещественного доказательства изъято орудие преступления - охотничье ружье без документов“ - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч 1 ст 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины

Причины конфликта устанавливаются Полиция

Напомним, в Черкассах обезвредили семейную банду похитителей. Двое братьев пытались похитить местного жителя ради денег.

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