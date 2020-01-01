В Киеве резко выросла заболеваемость гриппом

За неделю количество больных выросло более чем на треть.

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За прошедшую неделю в Киеве резко выросли показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба столичной государственной горадминистрации.

Так, общий рост заболеваемости составил 35,2% в сравнении с предыдущей неделей. Выросли показатели как у взрослого, так и у детского населения. По словам первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника, количество заболевших детей выросло на 31,2% (сейчас болеют 5349 детей), а количество взрослых – на 41,3% (болеют 3827 человек).

В структуре заболеваемости дети составляют 58,3%, а на предыдущей неделе - 60,1%. Среди школьников заболеваемость выросла на 29,2%: 2116 случаев, составляет 39,6% от общего количества заболевших детей и 23,1% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью, - рассказал Паворозник.

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В медицинские учреждения, по словам первого замглавы КГГА, за 3-ю неделю 2020 года госпитализирован 141 человек, из них 115 – дети.

Сейчас в Александровской клинической больнице, в киевских городских клинических больницах № 4 и № 9 находятся 17 пациентов с лабораторно подтвержденным гриппом, а в Киевской городской детской инфекционной больнице – 12 детей. Состояние госпитализированных – от тяжелого до средней тяжести.

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Как отмечают в КГГА, в целом интенсивность эпидемического процесса в Киеве находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер, и ниже базовой линии на 59,5%.

Напомним, в Украине 7 человек умерли от “свиного“ гриппа. Вирус AH1N1 является одним из самых опасных.

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