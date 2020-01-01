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"Минера" моста Метро в Киеве отправили в психиатрическую больницу

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"Минеру" моста изменили меру пресечения и перевели из СИЗО в психиатрическую лечебницу.
"Минера" моста Алексея Белько отправили в психиатрическую больницу
"Минера" моста Алексея Белько отправили в психиатрическую больницу
Пресс-служба полиции Киева

Днепровский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил "минера" моста Метро Алексея Белько на госпитализацию в психиатрическую больницу в условиях, исключающих опасное поведение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева. 

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Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что Белько по причине своего психического состояния не мог осознавать свои действия и контролировать их. Врачи считают, что психическое состояние Белько не изменилось и сейчас. Из-за этого мужчина нуждается в принудительной госпитализации в психиатрическое учреждение с особым режимом.

Напомним, 18 сентября был задержан мужчина, угрожавший взорвать мост метро в городе Киеве. Им оказался участник АТО Алексей Белько.

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Теги: Алексей Белько, психиатрическая больница, минер, мост, Киев
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