"Минера" моста Метро в Киеве отправили в психиатрическую больницу

"Минеру" моста изменили меру пресечения и перевели из СИЗО в психиатрическую лечебницу.

Днепровский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил "минера" моста Метро Алексея Белько на госпитализацию в психиатрическую больницу в условиях, исключающих опасное поведение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что Белько по причине своего психического состояния не мог осознавать свои действия и контролировать их. Врачи считают, что психическое состояние Белько не изменилось и сейчас. Из-за этого мужчина нуждается в принудительной госпитализации в психиатрическое учреждение с особым режимом.



Напомним, 18 сентября был задержан мужчина, угрожавший взорвать мост метро в городе Киеве. Им оказался участник АТО Алексей Белько.

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