"Минера" моста Метро в Киеве отправили в психиатрическую больницу
Днепровский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил "минера" моста Метро Алексея Белько на госпитализацию в психиатрическую больницу в условиях, исключающих опасное поведение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
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Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что Белько по причине своего психического состояния не мог осознавать свои действия и контролировать их. Врачи считают, что психическое состояние Белько не изменилось и сейчас. Из-за этого мужчина нуждается в принудительной госпитализации в психиатрическое учреждение с особым режимом.
Напомним, 18 сентября был задержан мужчина, угрожавший взорвать мост метро в городе Киеве. Им оказался участник АТО Алексей Белько.
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