Аварии на теплосетях: Слуги народа требуют у Кличко ответов

Столичного мэра призывают отчитаться о состоянии городских теплосетей.

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25 народных депутатов от политической партии “Слуга народа“ подписали депутатское обращение мэру Киева Виталию Кличко в связи с участившимися случаями прорывов теплосетей в городе. Об этом сообщил нардеп Александр Ткаченко на своей странице в Facebook.

80% теплосетей в городе изношены, капитального ремонта не видно, а прибыльными электросетями до сих пор управляет ахметовская компания, - отметил нардеп.

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В частности, депутаты задали столичному градоначальнику следующие вопросы:

В каком техническом состоянии находятся теплосети Киева?

Когда была установлена труба, над которой построен ТРЦ Ocean Plaza, и когда в последний раз проходила проверку?

В каком состоянии теплосети были возвращены на баланс города и или обновлялись они вообще, пока ими пользовалась компания Ахметова?

Что власть планирует делать и какой бюджет заложила на обновление и реконструкцию теплосетей?

Ткаченко также сообщил, что помимо совместного обращения к мэру Киева он дополнительно лично направил депутатский запрос генпрокурору, министру внутренних дел и председателю НАБУ.

Критическая ситуация с состоянием теплосетей должна быть расследована. А дело мы точно доведем до конца, – отметил Ткаченко.

Александр Ткаченко / Фейсбук

Александр Ткаченко / Фейсбук

Напомним, на прошлой неделе в Киеве почти одновременно произошло сразу несколько крупных аварий на теплосетях. Первым был прорыв трубы возле ТРЦ Ocean Plaza, в котором ожоги получили несколько человек. Вскоре после этого из аварийной трубы кипяток полился на Шулявке. А затем пришла очередь района Теремки.

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