Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Аварии на теплосетях: Слуги народа требуют у Кличко ответов

Комментариев: 4
Столичного мэра призывают отчитаться о состоянии городских теплосетей.
Нардеп Александр Ткаченко
Нардеп Александр Ткаченко
Александр Ткаченко / Фейсбук

Читай также: У ТРЦ Ocean Plaza в Киеве восстановили движение

25 народных депутатов от политической партии “Слуга народа“ подписали депутатское обращение мэру Киева Виталию Кличко в связи с участившимися случаями прорывов теплосетей в городе. Об этом сообщил нардеп Александр Ткаченко на своей странице в Facebook.

80% теплосетей в городе изношены, капитального ремонта не видно, а прибыльными электросетями до сих пор управляет ахметовская компания, - отметил нардеп.

Читай также: Атака кипятком. Почему в Киеве рвет трубы

В частности, депутаты задали столичному градоначальнику следующие вопросы:

  • В каком техническом состоянии находятся теплосети Киева?
  • Когда была установлена труба, над которой построен ТРЦ Ocean Plaza, и когда в последний раз проходила проверку?
  • В каком состоянии теплосети были возвращены на баланс города и или обновлялись они вообще, пока ими пользовалась компания Ахметова?
  • Что власть планирует делать и какой бюджет заложила на обновление и реконструкцию теплосетей?

Ткаченко также сообщил, что помимо совместного обращения к мэру Киева он дополнительно лично направил депутатский запрос генпрокурору, министру внутренних дел и председателю НАБУ.

Критическая ситуация с состоянием теплосетей должна быть расследована. А дело мы точно доведем до конца, – отметил Ткаченко.

Александр Ткаченко / Фейсбук

Александр Ткаченко / Фейсбук

Напомним, на прошлой неделе в Киеве почти одновременно произошло сразу несколько крупных аварий на теплосетях. Первым был прорыв трубы возле ТРЦ Ocean Plaza, в котором ожоги получили несколько человек. Вскоре после этого из аварийной трубы кипяток полился на Шулявке. А затем пришла очередь района Теремки.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: народный депутат, Ткаченко, Кличко, Киев, мэр, теплосети, авария
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
SINOBI-LIFE    20.01.2020, 19:10
Оценка:  +4
SINOBI-LIFE
Тупорылые и тупые слуги совсем на голову слабы,каким боком мэр к замене труб,может за это отвечает поставщик услуг,кстати деньги то он получает,а не мэрия!!!
Сливной-Бачок    20.01.2020, 18:57
Оценка:  +7
Сливной-Бачок
Если теплосети принадлежат Ахметову, то пускай и жалуются Ахметову.
Сливной-Бачок    20.01.2020, 18:56
Оценка:  +7
Сливной-Бачок
Жи.довские Слуги давят на Кличка.
Путин-Xyйло    20.01.2020, 18:12
Оценка:  +20
Путин-Xyйло
Можно подумать что только в Киеве такие проблемы! Просто слугам не интересно как живут в других городах Украины. Там нет такого бюджета.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь