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Пьяного мужчину сняли с рейса в Борисполе: он копил на билет три года

Комментариев: 1
Мужчина летел на отдых в Египет, но по приезду в аэропорт переборщил с алкоголем и его не допустили к перелету.

Сотрудники авиакомпании сняли с рейса пьяного мужчину, который должен был лететь в Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в понедельник, 20 января.

Инцидент произошел в аэропорту Борисполь. Житель Киевской области был пьян и неадекватно себя вел., поэтому его сняли с рейса.

"То ли на радостях от начала долгожданной поездки, то ли из-за страха перед авиаперелетом, наш соотечественник успел хорошенько выпить в одном из заведений питания в терминале аэропорта. За неадекватное поведение работники авиакомпании-перевозчика сняли гражданина с борта", - сообщили в ГПСУ.

Семья задержанного улетела без него. В ссоре с пограничниками мужчина сообщил, что собирал деньги на эти путевки три года, а его "просто так сняли". Мужчина, понимая, что уже не полетит, не покидал аэропорт и угрожал пограничникам.

За злостное неповиновение, невыполнение законных требований и угрозы в сторону сотрудников ГПСУ на мужчину составили протокол об административных нарушениях.

Напомним, что ранее пьяная девушка склоняла пассажиров самолета к сексу. Пассажирка прошла на борт самолета в нетрезвом виде и продолжила выпивать на борту, пока не подралась с бортпроводниками.

Также сообщалось, что сеть обсуждает странный перекус женщины в самолете. Необычный выбор еды пассажирки в полете вызвал споры в сети и рассорил юзеров.

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Теги: курьезы, самолет, аэропорт, курьез, Госпогранслужба
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    20.01.2020, 18:26
Оценка:  +15
Путин-Xyйло
Что за звери на КАЛОмойшу работают? мб человек перенервничал, первый раз летел!
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