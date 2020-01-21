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"Будни гиперлупа": В Сети ужаснулись состоянием электрички в Киеве

Комментариев: 0
В Сеть попали фотографии ужасного состояния межгородской электрички "Киев - Клавдиево".
Межгородская электричка "Киев - Клавдиево".
Межгородская электричка "Киев - Клавдиево".
facebook.com/pavlovskynews/

В Сети обсуждают ужасное состояние электричек “Укрзализныци“. Фотоснимки и видео ржавых и ободранных вагонов межгородской электрички “Киев - Клавдиево“ опубликовали на странице Pavlovsky News в Facebook.

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“Наши подписчики прислали нам фото межгородской электрички Киев-Клавдиево. Внешнее состояние можете оценить сами. О техническом остаётся лишь догадываться, но что-то нам подсказывает, что не зря с начала года уже произошло 3 пожара в поездах УЗ,“ - говорится в сообщении. 


Напомним, в Украине на ходу загорелся пассажирский поезд Шостка-Киев.

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Теги: Электричка, Киев, Укрзализниця, поезд, состояние
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Комментариев (1)
Zasprovedlivost    21.01.2020, 12:03
Оценка:  0
Zasprovedlivost
Какое техническое состояние ? Главное что бы зарплата была у директора укрзализныци. А то эти крысы, подобные этих дерикторов да министров жалуются на маленькую зарплату. Что бы вас с ук, разорвало от жадности,
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