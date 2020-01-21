"Будни гиперлупа": В Сети ужаснулись состоянием электрички в Киеве

В Сеть попали фотографии ужасного состояния межгородской электрички "Киев - Клавдиево".

В Сети обсуждают ужасное состояние электричек “Укрзализныци“. Фотоснимки и видео ржавых и ободранных вагонов межгородской электрички “Киев - Клавдиево“ опубликовали на странице Pavlovsky News в Facebook.

Читай также: “Минера“ моста Метро в Киеве отправили в психиатрическую больницу

“Наши подписчики прислали нам фото межгородской электрички Киев-Клавдиево. Внешнее состояние можете оценить сами. О техническом остаётся лишь догадываться, но что-то нам подсказывает, что не зря с начала года уже произошло 3 пожара в поездах УЗ,“ - говорится в сообщении.





Напомним, в Украине на ходу загорелся пассажирский поезд Шостка-Киев.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.