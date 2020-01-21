25-летний охранник спас от кипятка 3 девушек.

Известно имя охранника, который выносил девушек из кипятка в Ocean Plaza Типичный Киев / Facebook

В понедельник, 13 января, ТРЦ Ocean Plaza в Киеве из-за прорыва теплосети залило кипятком. Один из охранников спас 3 девушек, а сам получил ожоги. Об этом сообщает Типичный Киев в Facebook.

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По информации паблика, 25-летний охранник получил информацию о том, что на нулевом этаже находится 3 девушки. Он вывел двух из ТРЦ, а третья отказалась, отойдя вглубь магазина, где еще не было воды.

Мужчина вернулся за ней, хотя к тому времени уже получил ожоги. Взяв девушку на руки, Николай быстро вынес ее на улицу - говорится в сообщении

Известно имя охранника, который выносил девушек из кипятка в Ocean Plaza Типичный Киев / Facebook

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После Николай Джавлах вместе с другими охранниками отправился эвакуировать посетителей кафе. Только потом мужчина обратился к медикам, которые констатировали ожоги ног II-й степени.

“Только после того, как Николая убедился, что с нулевого этажа ТРЦ эвакуированы все, онобратился за помощью к медикам. Те констатировали у парня ожоги ног II-й степени“, - говорится в сообщении.

Известно имя охранника, который выносил девушек из кипятка в Ocean Plaza Типичный Киев / Facebook

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Ранее в КГГА рассказали о компенсациях пострадавшим при прорыве телплосетей у ТРЦ Оушен Плаза в Киеве. Замглавы КГГА заявил, что с каждым случаем будут разбираться индивидуально и будут компенсировать убытки.

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