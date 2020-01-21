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В Киеве пьяный водитель евробляхи гонял пешеходов по тротуару

Комментариев: 3
Пьяный водитель разъезжал по пешеходной территории на Харьковском шоссе.
В Киеве полицейские задержали пьяного водителя
В Киеве полицейские задержали пьяного водителя
Киев Оперативный

В Киеве полицейские задержали пьяного водителя, который разъезжал по тротуару и чуть не сбил пешеходов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Киев Оперативный.

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Инцидент произошел на Харьковском шоссе, 8. Пьяный водитель автомобиля Opel с литовскими номерами заехал на тротуар, после чего пытался выехать на проезжую часть, чуть не сбив несколько людей на пешеходной территории. В результате машина застряла в грязи. Тест на алкоголь показал, что у мужчины было 0,46 промилле алкоголя в крови.



Напомним, в Днепре два человека погибли в тройном ДТП.

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Теги: Полиция, Киев, евробляха, пьяный водитель, Харьковское шоссе
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Комментариев (3)
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denis82    21.01.2020, 14:36
Оценка:  0
denis82
когда уже с этими бляхами разберутся? и за езду под мухой надо отбирать транспортное средство...
ultraAlex    21.01.2020, 14:25
Оценка:  0
ultraAlex
Очі залив Сволотa..
wahmurkadurnaya    21.01.2020, 14:01
Оценка:  +21
wahmurkadurnaya
цапськомовне.
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