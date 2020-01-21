В Киеве пьяный водитель евробляхи гонял пешеходов по тротуару

Пьяный водитель разъезжал по пешеходной территории на Харьковском шоссе.

В Киеве полицейские задержали пьяного водителя, который разъезжал по тротуару и чуть не сбил пешеходов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Киев Оперативный.

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Инцидент произошел на Харьковском шоссе, 8. Пьяный водитель автомобиля Opel с литовскими номерами заехал на тротуар, после чего пытался выехать на проезжую часть, чуть не сбив несколько людей на пешеходной территории. В результате машина застряла в грязи. Тест на алкоголь показал, что у мужчины было 0,46 промилле алкоголя в крови.





Напомним, в Днепре два человека погибли в тройном ДТП.

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