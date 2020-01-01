Киевские правоохранители прекратили деятельность виртуальных порностудий.

В Киеве накрыли сеть порностудий с оборотом в 100 тыс гривен в месяц

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В Киеве накрыли сеть порностудий с оборотом в 100 тыс гривен в месяц

На арендованных квартирах девушки за денежное вознаграждение транслировали онлайн на соответствующих сайтах видео порнографического характера. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Как сообщается, правоохранители провели санкционированные обыски по месту расположения веб-студий, а также месту жительства в Киевской области 33-летнего организатора и ее сообщников - 30-летней киевлянки и 35-летнего администратора.

Мы установили, что в порно-студии за вознаграждение« работали »20 девушек. Подбор веб-моделей осуществляли администраторы через объявления в Интернете. В дальнейшем они учили их транслировать порнографическое видео в режиме онлайн на специализированных сайтах. Предварительно установлено, что за месяц организатор получала от деятельности около 100 000 гривен , - говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители изъяли доказательства преступной деятельности: компьютерную технику, мобильные телефоны, деньги, эротические игрушки и белье.

Двум администраторам и веб-модели сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

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Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, ранее на Днепропетровщине родители зарабатывали на порносъемке своих детей.

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