В Киеве увеличат стоимость парковки и штрафы

В Киевской горадминистрации увеличат тариф за парковку в центральной части столицы до 50 гривен в час.

В КГГА решили, что повышение стоимости парковки и высокие штрафы смогут мотивировать водителей меньше ездить в центр на автомобиле. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник инспекции по парковке департамента транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрий Рахматуллин.

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“Сегодня, чтобы решить проблему с хаотичной парковкой, не нужно увеличивать количество паркомест. Почему? - спросите вы. Все очень просто: сколько мы не будем строить паркингов, ситуация будет только ухудшаться, ведь авто в разы увеличится. А город не рассчитан на такую автомобилизации. К тому же не забывайте, что город - прежде всего для горожан, а не одних машин,“ - написал Рахматуллин.

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Рахматуллин сообщил, что в ближайшее время тариф за парковку в центральной части Киева существенно увеличат - как минимум до 50 гривен в час. Также будут увеличены штрафы за парковку в непредусмотренных для этого местах.





Напомним, в Киеве за сутки эвакуировали 133 автомобиля “героев парковки“.

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