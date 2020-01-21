В Киеве увеличат стоимость парковки и штрафы
В КГГА решили, что повышение стоимости парковки и высокие штрафы смогут мотивировать водителей меньше ездить в центр на автомобиле. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник инспекции по парковке департамента транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрий Рахматуллин.
Читай также: В Киеве пьяный водитель евробляхи гонял пешеходов по тротуару
“Сегодня, чтобы решить проблему с хаотичной парковкой, не нужно увеличивать количество паркомест. Почему? - спросите вы. Все очень просто: сколько мы не будем строить паркингов, ситуация будет только ухудшаться, ведь авто в разы увеличится. А город не рассчитан на такую автомобилизации. К тому же не забывайте, что город - прежде всего для горожан, а не одних машин,“ - написал Рахматуллин.
Читай также: “Будни гиперлупа“: В Сети ужаснулись состоянием электрички в Киеве
Рахматуллин сообщил, что в ближайшее время тариф за парковку в центральной части Киева существенно увеличат - как минимум до 50 гривен в час. Также будут увеличены штрафы за парковку в непредусмотренных для этого местах.
Напомним, в Киеве за сутки эвакуировали 133 автомобиля “героев парковки“.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.